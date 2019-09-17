Тайсон: Тренуюся на 100 відсотків можливостей і сподіваюся зіграти у ЛЧ

Джерело - sport.ua.
Вінгер Шахтаря Тайсон повноцінно готується до матчу Ліги чемпіонів з Манчестер Сіті.
Про заявив сам футболіст.
"Я записав це відео, щоб заспокоїти і подякувати всім за ті повідомлення, які я отримав в ці дні. У мене була непритомність та напади через сильний удар, який я отримав у суботній грі. Але я вже тренуюся на 100% можливостей і сподіваюся, що зможу зіграти в середу в Лізі чемпіонів", - зазначив Тайсон.
Após susto com convulsão, Taison tranquiliza fãs e espera jogar a Champions pelo Shakhtar. https://t.co/2ssUsyD2hz pic.twitter.com/iEslUNWw6o— Jogo Extra (@Jogo_Extra) 16 вересня 2019 р.
Раніше, Тайсон може пропустити матч із Манчестер Сіті.
Нагадаємо, Тайсон отримав жахливу травму у матчі із Зорею.