Тайсон: Тренуюся на 100 відсотків можливостей і сподіваюся зіграти у ЛЧ

Вінгер Шахтаря Тайсон повноцінно готується до матчу Ліги чемпіонів з Манчестер Сіті.

Про заявив сам футболіст.

"Я записав це відео, щоб заспокоїти і подякувати всім за ті повідомлення, які я отримав в ці дні. У мене була непритомність та напади через сильний удар, який я отримав у суботній грі. Але я вже тренуюся на 100% можливостей і сподіваюся, що зможу зіграти в середу в Лізі чемпіонів", - зазначив Тайсон.