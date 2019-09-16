Джерело - isport.uа.
Участь капітана Шахтаря Тайсона у матчі Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті під питанням.
Про це розповіли лікарі у програмі Великий футбол.
"У Тайсона стабільний стан після струсу головного мозку. Його життю ніщо не загрожує, додаткових ушкоджень не виявлено. Але його участь в грі з Манчестер Сіті під питанням", - розповів лікар.
Нагадаємо, Тайсон отримав жахливу травму у матчі із Зорею.
Раніше, Шахтар вирвав перемогу на 90-й хвилині гри. Огляд матчу Шахтар - Зоря за посиланням.