Джерело - football.ua.
Півзахисник Ювентуса Дуглас Коста пропустить два тижні через травму, отриману в грі проти Фіорентини.
Про це повідомляє Football Italia.
Медичне обстеження підтвердило у бразильця пошкодження стегна, через що він не зможе зіграти в матчі Ліги чемпіонів проти Атлетіко.
Відзначається, що проти "мартасніков" зможе взяти участь хавбек Мірол Пьянич, який також травмувався в матчі проти "фіалок".
Нагадаємо, Ювентус зіграв внічию з Фіорентиною.
Раніше Ювентус, Наполі та Інтер зацікавилися бразильським талантом.