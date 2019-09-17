Бразилець пропустить старт команди в єврокубках

Півзахисник Ювентуса Дуглас Коста пропустить два тижні через травму, отриману в грі проти Фіорентини.

Про це повідомляє Football Italia.

Медичне обстеження підтвердило у бразильця пошкодження стегна, через що він не зможе зіграти в матчі Ліги чемпіонів проти Атлетіко.

Відзначається, що проти "мартасніков" зможе взяти участь хавбек Мірол Пьянич, який також травмувався в матчі проти "фіалок".

Нагадаємо, Ювентус зіграв внічию з Фіорентиною.

Раніше Ювентус, Наполі та Інтер зацікавилися бразильським талантом.