Президент Гірника-Спорту звинуватив Мазяра у проведенні договірних матчів

Президент Гірника-Спорту Петро Каплун звинуватив екс-головного тренера команди Володимира Мазяра у проведенні договірних матчів.

Про це Петро Каплун заявив в ефірі Про футбол.

"Я дивився матч проти Металіста-1925 з трибуни. У першому таймі харків'ян взагалі не було видно. Другий тайм - пішли на відбій, пішли незрозумілі заміни, все зруйнувалося, опорна зона зруйнована. А з Агробізнесом взагалі грали тільки п'ять хвилин, просто "розставили булки".

Я не знаю, Мазяр там клянеться всіма своїми дітьми, а я кажу - не можна дітьми клястися. Поки є сумніви і поки ми їх не розвіємо, то вони залишаться. Може, звернемося до органів, але який сенс? Добре, що на наші матчі не було ставок, а то б ще сказали, що граємо на контору.

Я питаю гравців - що там було? Ну, дадуть їм по 10 тисяч гривень, що, життя на цьому закінчується, що далі будуть робити? Воно ж обов'язково спливе, особливо в Україні, все будуть все знати, але з часом", - сказав Каплун.