Півзахисник Вест Гема Андрій Ярмоленко повинний зіграти якомога більше матчів, аби набрати свою оптимальну форму.

Про це розповів головний тренер лондонського клубу Мануель Пеллегріні.

"Ярмоленко відрізняється від Лансіні. Можливо, з точки зору його ігрової форми він знаходиться на крок позаду від Мануеля, тому що той зіграв останні вісім або дев'ять ігор в минулому сезоні, а Андрій стартував всього кілька тижнів тому .

Я впевнений, що Ярмоленко, так само як і Лансіні, чим більше матчів зіграє поспіль, тим швидше він буде покращувати свої показники, тому що він технічний гравець, який має великий вплив на половині поля суперника", - вважає Пеллегріні.