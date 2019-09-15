Шахтар зміг нанести удар у відповідь у матчі із Зорею.

Про це розповів новачок "гірників" Євген Коноплянка.

"Емоції позитивні. Важливо, що здобули три очки, та найголовніше – Тайсон пішов з поля здоровим і неушкодженим і добре почувається. Було нелегко. У першому таймі суперник створив досить багато гольових моментів, але ми прийняли цей удар і завдали у відповідь", – розповів Коноплянка.