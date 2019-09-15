Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 15 вересня, київське Динамо прийматиме чернігівську Десну в рамках 7 туру української Прем'єр-ліги.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.
Динамо: Бойко - Миколенко, Бурда, Кадар, Караваєв - Кадір, Буяльський, Гармаш - де Пена, Циганков - Бесєдін.
Запасні: Бущан, Сидорчук, Шепелев, Сіль, Родрігеш, Шабанов, Кендзьора
Десна: Паст, Гітченко, Д. Фаворов, Імереков, Мостовий, Огиря, Калитвинцев, Картушов, А. Фаворов, Богданов, Філіппов
Запасні: Литовка, Єрмаков, Домбровський, Кузик, Хльобас, Конопля, Дегтярьов
Матч розпочнеться о 17:00
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