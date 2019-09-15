Поєдинок розпочнеться о 14:00

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 15 вересня, Маріуполь буде приймати донецький Олімпік у рамках 7 туру української Прем'єр-ліги.

Головні тренери команд визначилися зі стартовими складами команд.

Маріуполь: Худжамов, Кирюханцев, Чоботенко, Биков, Горбунов, Чех, Федорчук, Мишнєв, Чурко, Топалов, Вакула

Запасні: Гальчук, Полегенько, Дава, Яворський, Тищенко, Путря, Кащук

Олімпік: Кринський, Ксьонз, Зотько, Лук'янчук, Е.Пасіч, Цимбалюк, Завійський, Політило, Тейшейра, Імері, Діейе

Запасні: Пеньков, Г.Пасіч, Снурніцин, Абубакар, Салу, Фабіо, Чарльз

Нагадаємо, прев'ю матчу 7 туру УПЛ.