Олександрія - Дніпро-1: стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 14 вересня, Олександрія буде приймати Дніпро-1 у рамках 7 туру української Прем'єр-ліги.
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Головні тренери команд визначилися зі стартовими складами команд.
Олександрія: Паньків - Довгій, Безбородько, Третьяков, Мірошниченко - Бухал, Лучкевич, Шастал, Гречишкін - Банада - Дубра.
Запасні: Білик, Ковалець, Запорожець, Сітало, Пашаєв, Шендрік, Задерака.
Наш состав на матч с @clubdnipro1 #АлександрияДнепр1 pic.twitter.com/YQJCDcXg5k— ФК ”Александрия” (@FCO1948) September 14, 2019
Дніпро-1: Юрчук - Шаповал, Логінов, Гуйе, Лопирьонок - Кравченко , Вакулко, Коркішко - Назаренко, Чичиков, Куліш.
Запасні: Кліщук, Польовий, Сафронов, Батагов, Сніжко, Булеца, Супряга
Стартовий склад на матч з @FCO1948 pic.twitter.com/R7ZMK9bCM0— СК Дніпро-1 (@clubdnipro1) September 14, 2019
Нагадаємо, прев'ю матчу 7 туру УПЛ