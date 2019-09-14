Олександрія - Дніпро-1: стартові склади команд

Поєдинок розпочнеться о 14:00

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 14 вересня, Олександрія буде приймати Дніпро-1 у рамках 7 туру української Прем'єр-ліги.

Актуально: Олександрія - Дніпро-1: де дивитися онлайн матчу 7 туру УПЛ

Головні тренери команд визначилися зі стартовими складами команд.

Олександрія: Паньків - Довгій, Безбородько, Третьяков, Мірошниченко - Бухал, Лучкевич, Шастал, Гречишкін - Банада - Дубра.

Запасні: Білик, Ковалець, Запорожець, Сітало, Пашаєв, Шендрік, Задерака.

Дніпро-1: Юрчук - Шаповал, Логінов, Гуйе, Лопирьонок - Кравченко , Вакулко, Коркішко - Назаренко, Чичиков, Куліш.

Запасні: Кліщук, Польовий, Сафронов, Батагов, Сніжко, Булеца, Супряга

Нагадаємо, прев'ю матчу 7 туру УПЛ