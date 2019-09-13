Тухель: Неймар зіграє у найближчому матчі ПСЖ

Неймар візьме участь у грі проти Страсбурга

Головний тренер ПСЖ Томас Тухель оголосив, що Неймар готовий знову зіграти за паризьку команду.

Про це повідомляє MundoDeportivo.

27-річний бразилець минулого літа публічно заявив про бажання змінити клуб. Зокрема, він прагнув перейти в Барселону, за яку виступав раніше.

Проте, трансферне вікно закрите і тепер Неймар повинен буде змиритися з тим, що буде виступати за ПСЖ як мінімум до січня.

"Він з нами і він зосереджений. Йому потрібно знову грати. Неймар провів хороші тренування з ПСЖ. Він готовий зіграти проти Страсбургу", - сказав Тухель.

Матч ПСЖ - Страсбург відбудеться 14 вересня о 18:30.

Раніше повідомлялося, що ультрас ПСЖ бойкотуватимуть ігри через Неймара.

Нагадаємо, ПСЖ хоче продати Неймара.