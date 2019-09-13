Ультрас ПСЖ бойкотуватимуть ігри через Неймара

Уболівальники розгнівались на лідера команди

Одне з фанатських угруповань паризького ПСЖ буде бойкотувати найближчий матч чемпіонату Франції.

Про це повідомляє RMC Sport.

Уболівальники незадоволені, що Неймар не залишив команду влітку. Дане невдоволення вони хотіли висловити у матчі проти Страсбура.

Фанати пообіцяли вивісити на стадіоні кілька банерів проти Неймара, однак, керівництво клубу категорично проти даної акції.

Також фани можуть пропустити матч проти Реала у Лізі чемпіонів, якщо до них не дослухаються.

Раніше повідомлялося, що гравці ПСЖ незадоволені Тухелем.

Нагадаємо, ПСЖ хоче продати Неймара.