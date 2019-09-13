Збірна Англії 10 років назад могла виграти все у світовому футболі, якщо б команду тренував Хосеп Гвардіола.

Про це розповів екс-нападник національної збірної Англії Вейн Руні.

"Якщо подивитися на команду, яка була у Англії 10 років тому, то можна сказати, що, можливо, у нас був кращий набір гравців у світовому футболі.

Ріо Фердинанд, Джон Террі, Ешлі Коул, Стівен Джеррард, Пол Скоулз, Френк Лемпард, Девід Бекхем, я, Майкл Оуен.

Якби у нас був тренером Пеп Гвардіола, то ми б виграли все, без сумніву", – розповів Руні.