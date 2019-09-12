Директор Барселони хоче повернути Неймара

Барселона зробить все можливе, аби повернути бразильського нападника ПСЖ Неймара.

Про це розповів директор іспанського клубу Хав’єр Бордас.

"Поки він хоче перейти, ми зробимо все можливе, щоб його повернути. Випадок з Неймаром - особливий. Він - винятковий гравець. Неймар хоче грати за Барселону. Він не зміг адаптуватися в Парижі і помилявся, коли приїжджав туди", – розповів Бордас.