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На матчі Динамо працюватиме VAR

Сьогодні 11:44 201 0
VAR протестують на НСК Олімпійський
На матчі Динамо працюватиме VAR
#VAR, #Динамо, #Десна

Джерело - Чемпіонат.

Систему відеоповторів протестують на НСК Олімпійський.

Про це повідомляє сайт комітету арбітрів УАФ.

У 7-му турі УПЛ київське Динамо на НСК Олімпійський буде приймати Десну. Під час матчу буде тестуватися система відеодопомоги арбітру (VAR).

Головний відеоарбітром призначений Микола Балакін, його асистентом Володимир Володін.

Відзначимо, що VAR вперше буде тестуватися на НСК Олімпійський.

Раніше, українські клуби виступили за введення VAR.

Нагадаємо, ФІФА планує замінити арбітрів на роботів.

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