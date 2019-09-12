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Блохін може очолити ПАОК

Сьогодні 08:13 1423 0
Блохін може повернутися у Грецію
Блохін може очолити ПАОК
#Блохін, #ПАОК

Джерело - glavred.info.

Український спеціаліст Олег Блохін невдовзі може стати головним тренером грецького ПАОКа.

Про це повідомляє Glavred.

Керівництво грецького клубу вирішило замінити на тренерському містку португальця Абеля Феррейру через незадовільні результати на старті сезону.

ПАОК запропонував Блохіну стати новим головним тренером команди. Наразі триває переговорний процес. Також про деталі угоди поки що нічого невідомо.

Нагадаємо, 44 роки тому Блохін забив легендарний гол у ворота Баварії.

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