44 роки тому легенда Динамо Олег Блохін забив один зі своїх найкращих голів у кар'єрі. Блохін у Суперкубку Європи 1975 року відзначився у воротах мюнхенської Баварії.

9-го вересня відбувся перший матч між командами. У Києві на тоді ще Республіканському стадіоні кияни перемогли німців з рахунком 2:0. Саме в цій грі Блохін забив свій легендарний м'яч.

Нападник Динамо пройшов майже все футбольне поле наодинці. Не дочекавшись підтримки партнерів, Блохін вирішив обігрувати німців самотужки.

Одним з гравців, яких обіграв Блохін, був знаменитий німецький захисник Франц Бекенбауер. У воротах стояв не менш відомий Зепп Маєр. Та зупинити Блохіна вони не змогли.