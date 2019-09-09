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44 роки тому Блохін забив легендарний гол у ворота Баварії

Сьогодні 17:58 Valeriy Ruchka 350 0
44 роки тому Блохін забив легендарний гол у ворота Баварії
#Блохін, #Баварія

Джерело - Чемпіон.

44 роки тому легенда Динамо Олег Блохін забив один зі своїх найкращих голів у кар'єрі. Блохін у Суперкубку Європи 1975 року відзначився у воротах мюнхенської Баварії.

9-го вересня відбувся перший матч між командами. У Києві на тоді ще Республіканському стадіоні кияни перемогли німців з рахунком 2:0. Саме в цій грі Блохін забив свій легендарний м'яч.

Нападник Динамо пройшов майже все футбольне поле наодинці. Не дочекавшись підтримки партнерів, Блохін вирішив обігрувати німців самотужки.

Одним з гравців, яких обіграв Блохін, був знаменитий німецький захисник Франц Бекенбауер. У воротах стояв не менш відомий Зепп Маєр. Та зупинити Блохіна вони не змогли.

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