Матч збірної України проти Нігерії був корисним для тренерського штабу, який отримав багато цінної інформації.

Про це розповів головний тренер Андрій Шевченко.

"Команда ще далека від ідеалу? Ідеал знайти взагалі дуже важко. Збірна рухається у вірному напрямку. Порівнювати сьогоднішній матч із попереднім, проти Литви, не можна, це зовсім різні команди, складені з гравців, які виступають у різних чемпіонатах. Але сьогоднішня гра була дуже важливою, ми отримали багато цінної інформації", – відзначив Шевченко.