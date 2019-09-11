Сербія розібралася із Люксембургом

Джерело - Чемпіон.

Вчора, 10 вересня, відбулися матчі кваліфікації Євро-2020.

У матчі відбору на Євро-2020 у групі В збірна Сербія здобула впевнену перемогу на виїзді у збірної Люксембургу. Дублем відзначився сербський нападник Александр Митрович.

Відбір до чемпіонату Європи 2020

10 вересня

Група В

Люксембург - Сербія 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 36 Митрович, 0:2 - 55 Радонич, 1:2 - 67 Турпель, 1:3 - 78 Митрович

Раніше, збірна України зіграла внічию з Нігерією у контрольному матчі.

Нагадаємо, Україна планувала товариський матч із Єгиптом.