Португалія розгромила Литву

Джерело - Чемпіон.

Вчора, 10 вересня, відбулися матчі кваліфікації Євро-2020.

У матчі відбору на Євро-2020 у групі В збірна Португалії на виїзді розгромила Литву. Лідер португальців Кріштіану Роналду зміг оформити покер. Спочатку він на початку матчу реалізував пенальті, а в другому таймі забив три м'ячі за 14 хвилин.

Завдяки покеру на рахунку Роналду 93 м’ячі за збірну Португалії.

Відбір до чемпіонату Європи 2020 10 вересня 6 тур

Група В

Литва - Португалія 1:5 (1:1)

Голи: 0:1 - 7 Роналду (пен), 1:1 - 28 Андрюшкевічюс, 1:2 - 62 Роналду, 1:3 - 65 Роналду, 1:4 - 76 Роналду, 1:5 - 90+2 Карвалью

Раніше, збірна України зіграла внічию з Нігерією у контрольному матчі.

Нагадаємо, Україна планувала товариський матч із Єгиптом.