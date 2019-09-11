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Шевченко розповів про травму Мораеса

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Андрій Шевченко прокоментував травму Мораеса
Шевченко розповів про травму Мораеса
#Шевченко, #Мораес, #Україна

Джерело - УАФ.

Нападник збірної України Жуніор Мораес був замінений через незначне ушкодження.

Про це розповів головний тренер національної команди Андрій Шевченко.

"Яким є стан Жуніора Мораеса? Нічого серйозного, він отримав забій м’язу, тому був замінений", - відзначив Шевченко.

Нападник донецького Шахтаря був замінений на 36-й хвилині матчу проти Нігерії, замість нього вийшов Роман Яремчук, який зрівняв рахунок у матчі.

Нагадаємо, збірна України врятувалася у контрольному матчі з Нігерією.

Раніше, нападник Шахтаря отримав травму у матчі Україна – Нігерія.

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