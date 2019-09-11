Джерело - УАФ.
Нападник збірної України Жуніор Мораес був замінений через незначне ушкодження.
Про це розповів головний тренер національної команди Андрій Шевченко.
"Яким є стан Жуніора Мораеса? Нічого серйозного, він отримав забій м’язу, тому був замінений", - відзначив Шевченко.
Нападник донецького Шахтаря був замінений на 36-й хвилині матчу проти Нігерії, замість нього вийшов Роман Яремчук, який зрівняв рахунок у матчі.
Нагадаємо, збірна України врятувалася у контрольному матчі з Нігерією.
Раніше, нападник Шахтаря отримав травму у матчі Україна – Нігерія.