Україна - Нігерія 2:2. Огляд матчу

Відеоогляд товариського поєдинку у Дніпрі

Джерело - Чемпіон.

У Дніпрі відбувся товариський матч між збірною України та Нігерії.

До вашої уваги огляд матчу.

Контрольний матч

10 вересня

Україна - Нігерія 2:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 4 Аделеє, 0:2 - 34 Осімхен, 1:2 - 78 Зінченко, 2:2 - 80 Яремчук

Україна: Андрій Лунін - Олександр Караваєв, Микита Бурда, Микола Матвієнко, Едуард Соболь - Руслан Малиновський (Володимир Шепелєв 73), Олександр Зінченко, Віктор Коваленко (Віталій Буяльський 67) - Віктор Циганков (Євген Коноплянка 73), Жуніор Мораес (Роман Яремчук 37), Андрій Ярмоленко (Марлос 58)

Нігерія: Френсіс Узохо - Ола Айна, Вілліам Трост-Еконг (Чідозе Аваз'єм 87), Олувасемілого Аджай, Джамілу Коллінз - Джо Арібо, Огенекаро Етебо - Самуель Чуквезе (Емануель Бонавентуре 82), Алекс Івобі (Андерсон Есіті 69), Самуель Калу (Мозес Саймон 74) - Віктор Осімхен (Дордж Майя 90+1)

Раніше, Шевченко назвав проблему збірної України.