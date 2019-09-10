Україна U-21 – Мальта U-21: стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.
Матч відбору до чемпіонату Європи-2021 Україна U-21 – Мальта U-21 розпочнеться о 18:30 за київським часом.
Відеотрансляцію зустрічі можна дивитися на каналі Футбол 2.
Стартові склади:
Україна U-21: Білик – Мілованов, Биков, Чеберко, Дубінчак – Алібеков, Чех, Шапаренко – Лєднєв, Русин, Топалов.
Запасні: Нещерет, Бабогло, Смирний, Кожушко, Мудрик, Конопля, Сікан, Цітаішвілі, Булеца.
Мальта U-21: Велла – Камільєрі, Борг, Пюліс, Греч – Ксереб, Сансоне, Шоу, Бірман – Танті, Брінкет.
Запасні: Аквіліна, Зерафа, Фріг'єрі, Бусуттіл, Гріма, Елуні, Гатт, Аттард, Кассар.
Раніше, Ротань довикликав Кожушка у збірну України U-21.
Нагадаємо, Україна поступилася Фінляндії у відборі на Євро-2021.