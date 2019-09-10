Стало відомо скільки Маліновський заробляє в Аталанті

Опублікувано рейтинг зарплат у Серії А

Опублікувано рейтинг зарплат в італійській Серії А, згідно якого всього італійські клуби витрачають на зарплати гравців 1.36 мільярда євро.

Про це повідомляє La Gazetta dello Sport.

У порівнянні з минулим сезоном, ця сума зросла на 231 мільйон євро.

Найбільш високооплачуваним гравцем чемпіонату Італії є Кріштіану Роналду. Португалець отримує в Ювентусі 31 мільйон євро. Зарплата Роналду більша, ніж в сумарні виплати в таких клубах, як Удінезе, Брешіа, СПАЛ і Верона. На другій позиції за зарплатою одноклубник Роналду - Матейс де Лігт, який заробляє 12 мільйонів євро. Третє місце у Ромелу Лукаку з Інтера - 9 мільйонів євро.

Хавбек Аталанти Руслан Малиновський, за даними видання, заробляє мільйон євро на рік. При цьому бюджет Аталанти, яка буде грати в Лізі чемпіонів, 13-й в Серії А - 36 мільйонів євро.

Ще один український легіонер в Серії А - півзахисник Лечче Євген Шахов заробляє 800 тисяч євро на рік.

Раніше, Гасперіні вказав на перевагу Маліновського.

Нагадаємо, бергамці потрапили в групу С разом з англійським Манчестер Сіті, донецьким Шахтарем і загребським Динамо.