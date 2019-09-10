Український півзахисник Аталанти Руслан Маліновський може загрожувати суперникам із дальніх дистанцій.

Про це розповів головний тренер Джан П'єро Гасперіні.

"У нас в команді багато хороших гравців. Є Гомес і Ілічіч. Вони - наша гарантія технічної гри. У свою чергу Маліновський в даний момент є альтернативою Гомесу. Думаю, він стане хорошим гравцем навіть у Серії А. У нього, а також у Мюріеля є одна перевага - вони несуть загрозу з далеких дистанцій. Раніше у нас не було таких опцій", – відзначив Гасперіні.