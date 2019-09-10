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Збірну України у Дніпрі очікує аншлаг

Сьогодні 13:32 397 0
У Дніпрі національна збірна викликала великий інтерес уболівальників
Збірну України у Дніпрі очікує аншлаг
#Україна, #Дніпро, #Нігерія

Джерело - УАФ.

Збірна України буде мати шалену підтримку у товариському матчі із Нігерією.

Про це повідомляє УАФ.

Станом на ранок 10 вересня було продано 24 тис квитків.

Відзначимо, що стадіон у Дніпрі може вмістити на своїх трибунах 28 тис уболівальників. Тож можна очікувати, що до початку зустрічі всі квитки будуть розпродані.

Товариський матч Україна – Нігерія відбудеться сьогодні, 10 вересня, на Дніпро-арені, початок о 21:30.

Нагадаємо, стала відома заявка збірної України на матч проти Нігерії.

Раніше, збірна України провела перше тренування на Дніпро-Арені.

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