Збірну України у Дніпрі очікує аншлаг

У Дніпрі національна збірна викликала великий інтерес уболівальників

Джерело - УАФ.

Збірна України буде мати шалену підтримку у товариському матчі із Нігерією.

Про це повідомляє УАФ.

Станом на ранок 10 вересня було продано 24 тис квитків.

Відзначимо, що стадіон у Дніпрі може вмістити на своїх трибунах 28 тис уболівальників. Тож можна очікувати, що до початку зустрічі всі квитки будуть розпродані.

Товариський матч Україна – Нігерія відбудеться сьогодні, 10 вересня, на Дніпро-арені, початок о 21:30.

Нагадаємо, стала відома заявка збірної України на матч проти Нігерії.

Раніше, збірна України провела перше тренування на Дніпро-Арені.