Збірну України у Дніпрі очікує аншлаг

Джерело - УАФ.
Збірна України буде мати шалену підтримку у товариському матчі із Нігерією.
Про це повідомляє УАФ.
Станом на ранок 10 вересня було продано 24 тис квитків.
Відзначимо, що стадіон у Дніпрі може вмістити на своїх трибунах 28 тис уболівальників. Тож можна очікувати, що до початку зустрічі всі квитки будуть розпродані.
Товариський матч Україна – Нігерія відбудеться сьогодні, 10 вересня, на Дніпро-арені, початок о 21:30.
Нагадаємо, стала відома заявка збірної України на матч проти Нігерії.
Раніше, збірна України провела перше тренування на Дніпро-Арені.