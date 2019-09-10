Керівництво ФК Львів вирішило замінити головного тренера

Джерело - Чемпіон.

Володимир Мазяр стане новим головним тренером ФК Львів.

Про це повідомив журналіст телеканалу Футбол 1 Ігор Бурбас у Тwitter.

Наразі не відомі подробиці угоди українського спеціаліста із львівським клубом. Також поки що не має офіційного підтвердження призначення Мазяря на посаду головного тренера.

До цього Львів очолював Богдан Блавацький. На старті УПЛ команда набрала 6 очок в шести матчах і займає 10 місце.

Нагадаємо, Володимир Мазяр залишив посаду головного тренера команди Першої ліги Гірник-Спорт.

Раніше, Гірник-Спорт програв Агробізнесу з рахунком 0:4.