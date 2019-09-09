Збірна Бельгії знищила Шотландію. Результати 6 туру кваліфікації Євро-2020

Складна перемога словенців

Джерело - Чемпіон.

У кваліфікації Євро-2020 відбулися матчі шостого туру.

У цих матчах відзначилися гравці команду УПЛ. У матчі Словенія - Ізраїль півзахисник Динамо Вербич вивів вперед господарів. У другому таймі з передачі гравця Шахтаря Соломона Натхо зрівняв рахунок. Далі команди обмінялися голами. А на 90-ій хвилині Вербич приніс перемогу Словенії.

Відбір до чемпіонату Європи 2020

9 вересня

6 тур

Група Е

Голи: 0:1 - 11 Модрич, 1:1 - 72 Халілзада

Угорщина - Словаччина 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 40 Мак, 1:1 - 50 Собослай, 1:2 - 56 Бозенік

Група С

Естонія - Нідерланди 0:4 (0:1)

Голи: 0:1 - 17 Бабел, 0:2 - 48 Бабел, 0:3 - 76 Депай, 0:4 - 87 Вейналдум

Північна Ірландія - Німеччина 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 48 Хальстенберг, 0:2 - 90+3 Гнабрі

Група G

Латвія - Північна Македонія 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 14 Пандев, 0:2 - 17 Барді

Польща - Австрія 0:0 (0:0)

Словенія - Ізраїль 3:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 43 Вербич, 1:1 - 50 Натхо, 1:2 - 63 Захаві, 2:2 - 66 Безяк, 3:2 - 90 Вербич

Група І

Росія - Казахстан 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 89 Фернандеш

Шотландія - Бельгія 0:4 (0:3)

Голи: 0:1 - 9 Лукаку, 0:2 - 24 Вермален, 0:3 - 32 Алдервейрелд, 0:4 - 82 Де Брюйне

Сан-Марино - Кіпр 0:4 (0:2)

Голи: 0:1 - 2 Кусулос, 0:2 - 39 Папуліс, 0:3 - 73 Кусулос, 0:4 - 75 Артиматас