Михалик: Не хочу говорити про футбол поза політикою

Спорт поза політикою - так повинно бути, але так не буває.

Про це гравець Волині Тарас Михалик заявив Бомбардиру.

"Деякі думали, що ти підписав контракт з Локомотивом, і тобі все одно. Але тобі ж було важко? Було важко, чесно, не хочу піднімати цю тему. З фанатами поспілкувалися. Спочатку у нас вийшла розмова неприємний. Потім вже зустрілися без камер, поговорили нормально. Поки я цю тему не піднімаю. Не хочу говорити про футбол поза політикою і таке інше.

Спорт поза політикою - так повинно бути. Але насправді так не буває. В основному, спорт все одно прив'язують до політики. Спорт повинен об'єднувати, а у нас є багато речей, коли на цьому люди піаряться, нездоровий популізм. Мені це не подобається. Всьому свій час.

У мене залишилися люди, з ким я дружу, спілкуюся. З пацанами познайомився, 6 років разом грали. Люди запитували: "Розкажи, що там у вас, ти все бачиш зсередини".

Давав інтерв'ю, а їх ЗМІ передруковували, що на Майдані були не самі бомжі і маргінали, а були різні люди. Потрібно було розповісти, через що вони повстали, потрібно було пояснити, що людям накипіло. Але це тема, на яку не хочу взагалі говорити", - сказав Михалик.