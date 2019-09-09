Мій профіль
Збірна України відвідала військовий госпіталь у Дніпрі
Вчора 17:25 335
Надаль переміг Медведєва та виграв US Open
Вчора 08:11 1058
Андреєску сенсаційно перемогла Вільямс та виграла US Open
08.09.2019 09:13 2058
Нурмагомедов задушив Пуар'є у 3 раунді
07.09.2019 23:50 2372
Литва - Україна 0:3. Огляд матчу
07.09.2019 22:15 2035
Збірна України розгромила Литву у відборі до Євро-2020
07.09.2019 20:49 2475
Литва - Україна 0:3. Як це було
07.09.2019 20:48 6520
Україна поступилася Фінляндії у відборі на Євро-2021
06.09.2019 20:26 2601
Велика добірка осінніх марафонів Європи
06.09.2019 12:44 611 1
Світоліна поступилася Вільямс у півфіналі US Open
06.09.2019 03:30 2959
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
9 Вересня 2019
23:56 Футбол Коста: Я не вів переговори з іншими клубами, хочу залишитися в Ювентусі 107
23:41 Футбол Збірна Бельгії знищила Шотландію. Результати 6 туру кваліфікації Євро-2020 225
23:25 Футбол Кварцяний: Коломойський не хотів давати хабара 451
23:11 Футбол Голкіпер збірної України U-21: Ми оговталися після поразки від Фінляндії 186
22:58 Футбол Вербич відкрив рахунок у матчі відбору на Євро-2020 304
22:55 Футзал Український футзальний клуб припинив своє існування 249
22:40 Теніс Визначилася суперниця Світоліної на турнірі у Китаї 259
22:26 Баскетбол Черкаські Мавпи підписали американського захисника 127
22:09 Футбол Йович уникнув травми і зможе зіграти проти Люксембургу 142
21:55 Футбол Михалик: Не хочу говорити про футбол поза політикою 216
21:40 Футбол Палкін: Хотіли підписати Коноплянку ще 2 роки тому 179
21:24 Бокс Гірн: У разі перемоги Джошуа завершить кар'єру 700 1
21:03 Футбол Металіст 1925 у дев’ятьох програв Минаю, Оболонь Бровар перемогла Миколаїв 252
20:53 Футбол Збірна Хорватії зіграла внічию з Азербайджаном у 6 турі кваліфікації Євро-2020 431
20:40 Футбол Де Хеа в МЮ отримувати стільки ж, як Погба 239
20:25 Футбол Коноплянка: Якщо вийду на поле, це буде для мене другим дебютом 225
20:09 Бокс Повєткін може провести бій проти екс-суперника Усика 756
19:54 Футбол Шевченко: Я радий, що Коноплянка знайшов собі новий клуб 192
19:39 Футбол Ротань: Недавнє покоління було розбалуване фінансами 536
19:24 Футбол Шевченко: Непросто знайти у суперники європейську збірну 334
19:10 Футбол Інтер бажає підписати півзахисника МЮ 219
18:55 Баскетбол США - Бразилія 89:73. Огляд матчу 176
18:39 Футбол Наставник Нігерії: Збірна України вийде на чемпіонат Європи 978
18:25 Футбол У Дніпрі відбувся Експерт-клуб Parimatch 390
18:24 Теніс Кіченок вийшла до основної сітки турніру в Ізраїлі 227

Михалик: Не хочу говорити про футбол поза політикою

Вчора 21:55 216 0
Михалик про спорт і політику
Михалик: Не хочу говорити про футбол поза політикою
#Волинь, #Михалик

Джерело - Tribuna.com.

Спорт поза політикою - так повинно бути, але так не буває.

Про це гравець Волині Тарас Михалик заявив Бомбардиру.

"Деякі думали, що ти підписав контракт з Локомотивом, і тобі все одно. Але тобі ж було важко? Було важко, чесно, не хочу піднімати цю тему. З фанатами поспілкувалися. Спочатку у нас вийшла розмова неприємний. Потім вже зустрілися без камер, поговорили нормально. Поки я цю тему не піднімаю. Не хочу говорити про футбол поза політикою і таке інше.

Спорт поза політикою - так повинно бути. Але насправді так не буває. В основному, спорт все одно прив'язують до політики. Спорт повинен об'єднувати, а у нас є багато речей, коли на цьому люди піаряться, нездоровий популізм. Мені це не подобається. Всьому свій час.

У мене залишилися люди, з ким я дружу, спілкуюся. З пацанами познайомився, 6 років разом грали. Люди запитували: "Розкажи, що там у вас, ти все бачиш зсередини".

Давав інтерв'ю, а їх ЗМІ передруковували, що на Майдані були не самі бомжі і маргінали, а були різні люди. Потрібно було розповісти, через що вони повстали, потрібно було пояснити, що людям накипіло. Але це тема, на яку не хочу взагалі говорити", - сказав Михалик.

Вчора Волинь зіграла внічию з Інгульцем. Михалик вийшов на заміну і отримав пошкодження.

Нагадаємо, Михалик до Волині перейшов цього літа.

Коментарі ()