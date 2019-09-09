Інтер бажає підписати півзахисника МЮ

Матич може перейти до Інтера

Керівництво Інтера розглядає варіант з підписанням контракту з півзахисником Манчестер Юнайтед Неманья Матичем взимку у статусі вільного агента.

Про це повідомляє Calciomercato.

Договір сербського футболіста з "манкуніанцям" закінчується в 2020 році і, схоже, сторони не мають намірів продовжувати угоду.

До слова, хавбек може стати третім гравцем, який має шанс переїхати з Манчестер Юнайтед у Інтер. Раніше ряди "нерадзуррі" поповнили форварди Алексіс Санчес і Ромелу Лукаку.

Раніше, Інтер націлився на Милинковича-Савича, який вже домовився з Манчестер Юнайтед.