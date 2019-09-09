Інтер хоче підписати двох гравців узимку

Інтер планує підписати 24-річного півзахисника Лаціо Сергія Милинковича-Савича та 21-річного нападника Фіорентини Федеріко К'єзу.

Про це повідомляє Goal.com

Керівництво міланського клубу хоче підписати гравців у зимове трансферне вікно. Однак, може відкласти угоду до літа.

Серйозну конкуренцію Інтеру може скласти Ювентус, який зацікавлений у послугах обох гравців.

Раніше повідомлялося, що Милинкович-Савич домовився з Манчестер Юнайтед.

Нагадаємо, ПСЖ орендував Ікарді з правом викупу за 70 мільйонів євро.