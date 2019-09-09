Джерело - sport.ua.
Інтер планує підписати 24-річного півзахисника Лаціо Сергія Милинковича-Савича та 21-річного нападника Фіорентини Федеріко К'єзу.
Про це повідомляє Goal.com
Керівництво міланського клубу хоче підписати гравців у зимове трансферне вікно. Однак, може відкласти угоду до літа.
Серйозну конкуренцію Інтеру може скласти Ювентус, який зацікавлений у послугах обох гравців.
Раніше повідомлялося, що Милинкович-Савич домовився з Манчестер Юнайтед.
Нагадаємо, ПСЖ орендував Ікарді з правом викупу за 70 мільйонів євро.