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Мілан хоче переманити Депая

Сьогодні 15:33 166 0
Мілан побореться за лідера Ліона
Мілан хоче переманити Депая
#Ліон, #Мілан, #Депай

Джерело - football.ua.

Мілан хоче підписати нападника французького Ліона Мемфіса Депая.

Про це повідомляє Calciomercato.

За інформацією джерела видання, Депай відмовився продовжувати із Ліоном контрак. Цією ситуаціє намагається скористатися Мілан.

Наразі Ліон хоче за свого лідера 60 млн євро. В свою чергу керівництво міланського клубу очікує, що французи знизять ціну на гравця через бажання Депая піти із клубу.

Відзначимо, що діючий контракт Депая розрахований до літа 2021 року.

Раніше повідомлялося, що Мілан повернеться до переговорів щодо трансферу Тайсона.

Нагадаємо, Ліон на виїзді розгромив Монако.

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