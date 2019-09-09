Шевчук вказав на еволюцію збірної України

Протягом останніх років якісно змінився склад та гра збірної України.

Про це розповів екс-гравець національної збірної В’ячеслав Шевчук.

"Головне - підготовка до матчу і концентрація. Хороша організація гри, чудова структура, високий ігровий рівень кожного гравця. Збірна Литви - це збірна України 10 років тому. Зараз збірна України показує дуже смачний футбол високої європейської якості, використовуючи середній та короткий пас.

У нашої збірної сталася еволюція. Подивіться, скільки молодих гравців впроваджується в стартовий склад. Якщо ми згадаємо раніше, без Коноплянки чи Ярмоленка ми не могли зрозуміти наш атакувальний потенціал. А сьогодні ми бачимо, що є хороші хлопці, які можуть гідно їх замінити", – розповів Шевчук.