Український нападник Гента Роман Яремчук у літнє трансферне вікно міг перейти у Рому.

Про це розповів сам гравець.

"З приводу Роми - був серйозний інтерес, але в якийсь момент зупинився, на цьому все. Мені б хотілося поїхати. Там Джеко основний, але Зінченко в Манчестер Сіті і росте поруч з такими футболістами.

Якщо є можливість - потрібно їхати, чіплятися, ніде тобі не скажуть, що ти на 100% будеш грати. Я б хотів.

Клуби починали переговори. Але Гент почав озвучувати захмарні ціни. Об'єктивно, я таких грошей не стою. Мені сказали, що в Італії дуже інтенсивні тренування, страшні навантаження, яких у мене ніколи не було", – розповів Яремчук.