Головний тренер збірної України Андрій Шевченко вказав на основні помилки команди у матчі проти Литви.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Ми дуже задоволені результатом. Хороша цілісна гра. Є кілька помилок в обороні. Особливо стосується довгих передач, трошки потрібно компактніше грати. Ми з хлопцями говорили, вони поліпшили гру в другому таймі, але якісь шанси ми залишили.

Тому будемо працювати над цим компонентом. В цілому, наші хлопці добре відновилися, переліт пройшов добре. У тренуванні брали участь всі, готуємося на товариську гру з Нігерією", – розповів Шевченко.