Джерело - footballua.tv.
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко вказав на основні помилки команди у матчі проти Литви.
Про це розповів сам український спеціаліст.
"Ми дуже задоволені результатом. Хороша цілісна гра. Є кілька помилок в обороні. Особливо стосується довгих передач, трошки потрібно компактніше грати. Ми з хлопцями говорили, вони поліпшили гру в другому таймі, але якісь шанси ми залишили.
Тому будемо працювати над цим компонентом. В цілому, наші хлопці добре відновилися, переліт пройшов добре. У тренуванні брали участь всі, готуємося на товариську гру з Нігерією", – розповів Шевченко.
Раніше, тренер Литви назвав фаворита групи.
Нагадаємо, Шевченко назвав завдання збірної України на останні матчі відбору Євро-2020.