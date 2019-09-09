Мій профіль
Надаль переміг Медведєва та виграв US Open
Сьогодні 08:11 604
Андреєску сенсаційно перемогла Вільямс та виграла US Open
Вчора 09:13 1736
Нурмагомедов задушив Пуар'є у 3 раунді
07.09.2019 23:50 2079
Литва - Україна 0:3. Огляд матчу
07.09.2019 22:15 1819
Збірна України розгромила Литву у відборі до Євро-2020
07.09.2019 20:49 2342
Литва - Україна 0:3. Як це було
07.09.2019 20:48 6303
Україна поступилася Фінляндії у відборі на Євро-2021
06.09.2019 20:26 2413
Велика добірка осінніх марафонів Європи
06.09.2019 12:44 563 1
Світоліна поступилася Вільямс у півфіналі US Open
06.09.2019 03:30 2882
Стала відома зарплата Коноплянки у Шахтарі
05.09.2019 08:10 7953
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
12:26 Футбол Венгер: Арсенал міг підписати Мессі 156
12:09 Футбол Шевченко: Ротація однозначно буде 340
11:48 Футбол Ф’юрі: Навіть за 50 млн доларів не відмовлюсь від реваншу із Вайлдером 94
11:33 Футбол Інтер націлився на Милинковича-Савича і К'єзу 276
11:18 Футбол Михайличенко анонсував повернення Бойка 1054
10:53 Теніс Рейтинг WTA: Світоліна повернулася у трійку найсильніших тенісисток світу 5486
10:35 Футбол Леоненко назвав проблему Коноплянки 854
10:16 Футбол Михайличенко: Працюємо над фізичним станом гравців 745
09:56 Блог Збірна України провела перше тренування на Дніпро-арені 322
09:56 Футбол Шевченко вказав на основні помилки у грі збірної України 542
09:37 Хокей Донбас вп'яте став переможцем Donbass Open Cup 332
09:16 Футбол Іспанія - Фарерські острови 4:0. Огляд матчу 377
09:06 Футбол Коноплянка вказав причину переходу у Шахтар 1629 1
08:49 Футбол Яремчук: Гент назвав Ромі захмарну ціну за мене 400
08:30 Футбол Фінляндія – Італія 1:2. Огляд матчу 165
08:11 Теніс Надаль переміг Медведєва та виграв US Open 604
8 Вересня 2019
23:52 Бокс Ломаченко до кінця року може провести бій з Хейні 726
23:39 Футбол Італія перемогла Фінляндію, Швеція зіграла внічию з Норвегією. Результати 5 туру кваліфікації Євро-2020 1049
23:11 Футбол Палкін: Коноплянка отримає ігрову практику 393
22:52 Футбол Грузія - Данія 0:0. Огляд матчу 193
22:43 Гімнастика Українські гімнасти виграли 5 нагород на Кубку світового виклику 431
22:31 Теніс Надаль - Медведєв: онлайн-трансляція фіналу US Open 1958
22:27 Футбол Рамос повторив рекорд Касільяса 297
21:56 Футбол Йович отримав травму в матчі за збірну Сербії 230
21:51 Футбол Динамо - Кристал 6:0. Огляд матчу 566

Шевченко вказав на основні помилки у грі збірної України

Сьогодні 09:56 542 0
Андрій Шевченко прокоментував матч проти Литви
Шевченко вказав на основні помилки у грі збірної України
#Шевченко, #Україна, #Євро-2020

Джерело - footballua.tv.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко вказав на основні помилки команди у матчі проти Литви.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Ми дуже задоволені результатом. Хороша цілісна гра. Є кілька помилок в обороні. Особливо стосується довгих передач, трошки потрібно компактніше грати. Ми з хлопцями говорили, вони поліпшили гру в другому таймі, але якісь шанси ми залишили.

Тому будемо працювати над цим компонентом. В цілому, наші хлопці добре відновилися, переліт пройшов добре. У тренуванні брали участь всі, готуємося на товариську гру з Нігерією", – розповів Шевченко.

Раніше, тренер Литви назвав фаворита групи.

Нагадаємо, Шевченко назвав завдання збірної України на останні матчі відбору Євро-2020.

Коментарі ()