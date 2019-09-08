Збірні Португалії слід очікувати складного матчу проти України.

Про це розповів португальський півзахисник Данілу.

"У нападі ми були досить хороші. Нам вдалося забити чотири голи. В обороні ми допустили помилки, яких зазвичай не робимо. Я не кажу, що це був найскладніший матч, який у нас був, можливо, справа тільки в атмосфері, але тут складно грати. У нас ще є Україна, яка лідирує в групі, і я думаю, що проти неї нас чекає складний матч", – відзначив Данілу.