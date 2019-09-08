Джерело - sportarena.com.
Збірні Португалії слід очікувати складного матчу проти України.
Про це розповів португальський півзахисник Данілу.
"У нападі ми були досить хороші. Нам вдалося забити чотири голи. В обороні ми допустили помилки, яких зазвичай не робимо. Я не кажу, що це був найскладніший матч, який у нас був, можливо, справа тільки в атмосфері, але тут складно грати. У нас ще є Україна, яка лідирує в групі, і я думаю, що проти неї нас чекає складний матч", – відзначив Данілу.
Матч Україна-Португалія відбудеться 14 жовтня.
Раніше, тренер Литви назвав фаворита групи.
Нагадаємо, Шевченко назвав завдання збірної України на останні матчі відбору Євро-2020.