Марлос увійшов у список найбільш вікових авторів голів за національну команду

Марлос увійшов у топ-3 найбільш вікових авторів дебютних голів за збірну України.

Перший точний удар вдався півзахиснику Шахтарю у віці 31 рік і 92 дня. Більш віковими гольовими дебютантами в історії національної збірної ставали тільки Едмар і Олександр Горшков, яким було по 33 роки.

Також півзахисник увійшов у десятку найбільш вікових авторів голів у складі збірної України, у цьому списку лідирує головний тренер національної команди Андрій Шевченко, який оформив дубль у ворота шведів на Євро-2012 у віці 35 років і 256 днів.