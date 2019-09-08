Джерело - ffu.ua.
Уболівальники збірної України влаштували величезну підтримку футболістам у матчі проти Литви.
Про це розповів півзахисник національної команди Андрій Ярмоленко.
"Чи відчували ви потужну підтримку? Звичайно. Величезне спасибі нашим уболівальникам за те, що приїхали й підтримали нас в іншій країні. Їхня заслуга в перемозі дуже велика, тому їх я теж вітаю — як і всю нашу країну.
Перед початком матчу, коли ми їхали на стадіон, бачили, скільки наших уболівальників було на вулицях. Ще більше здивувалися, коли вийшли на розминку й побачили, скільки їх на трибунах. Ще раз їм величезне спасибі. Упевнений, що з Нігерією в Дніпрі ми теж зіграємо в повну силу, тому що нас прийдуть підтримати вболівальники. Усе для них. Узагалі я скучив за Україною, за українськими вболівальниками", – відзначив Ярмоленко.
Нагадаємо, Данілу очікує важкий матч проти України.
Раніше, тренер Литви назвав фаворита групи.