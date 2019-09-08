Уболівальники збірної України влаштували величезну підтримку футболістам у матчі проти Литви.

Про це розповів півзахисник національної команди Андрій Ярмоленко.

"Чи відчували ви потужну підтримку? Звичайно. Величезне спасибі нашим уболівальникам за те, що приїхали й підтримали нас в іншій країні. Їхня заслуга в перемозі дуже велика, тому їх я теж вітаю — як і всю нашу країну.

Перед початком матчу, коли ми їхали на стадіон, бачили, скільки наших уболівальників було на вулицях. Ще більше здивувалися, коли вийшли на розминку й побачили, скільки їх на трибунах. Ще раз їм величезне спасибі. Упевнений, що з Нігерією в Дніпрі ми теж зіграємо в повну силу, тому що нас прийдуть підтримати вболівальники. Усе для них. Узагалі я скучив за Україною, за українськими вболівальниками", – відзначив Ярмоленко.