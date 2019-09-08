Заміна Андрія Ярмоленка у матчі із Литвою не була повязанан із його травмою.

Про це розповів сам гравець.

"Чи сприйняв заміну з полегшенням? Та ні, сили були, відчував себе добре. Нога не турбує. Це рішення тренерського штабу, як Андрій Миколайович вирішив, так і повинно бути.

Шкодую, що не вийшло забити. Але я завжди вважав себе командним гравцем, тому якщо команда перемогла – отже все добре. Я тільки набираю форму. Звичайно, не можу сказати, що я в найкращих своїх кондиціях. Це нормально, коли ти пропускаєш такий тривалий період після важкої травми. Я намагаюся, я працюю, впевнений, що все буде добре", – відзначив Ярмоленко.