Вірт: Литовці заб'ють свій черговий гол

У п'ятого туру кваліфікації Євро-2020 збірна України проти Литви не зможе зберегти свої ворота недоторканими.

Про це заявив наставник Вереса Юрій Вірт.

"У лідера не повинно виникнути ускладнень у зустрічі з аутсайдером. За рахунок більш високого класу українці виграють у Вільнюсі. Пару забитих м'ячів, впевнений, вистачить.

При цьому і литовці свій черговий гол, вважаю, заб'ють - як це було в попередніх матчах відбору Євро-2020 з Люксембургом і Сербією", - сказав Вірт.