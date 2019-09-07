Литва - Україна: дивитися онлайн матч відбору Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

Збірна України з футболу сьогодні, 7 вересня, проведе чергову зустріч відбіркового турніру до Євро-2020.

Команда Андрія Шевченка на полі стадіону ЛФФ у Вільнюсі битиметься з командою Литви. Початок гри – о 19:00 за київським часом.

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Підтримати "жовто-синіх" у важливому матчі можна буде біля екранів телевізорів завдяки трансляції на загальнонаціональному каналі Україна.

Крім того, поєдинок можна буде побачити в ефірі телеканалу Футбол 1, та на відеоресурсі Oll.TV.

Також трансляція буде доступна на нашому сайті.