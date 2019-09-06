Джерело - ua.tribuna.com.
Нападник Манчестер Юнайтед Маркус Решфорд не має інстинкту вбивці перед воротами суперника.
Про це розповів екс-нападник МЮ Майкл Оуен.
"Не думаю, що він лягає спати зі спрагою до голів. Решфорд більш різносторонній гравець, ніж я. У нього відмінне перше торкання, всебічна розвиненість, чого у мене ніколи не було.
Однак у нього немає того інстинкту вбивці, який був у мене. Я був просто одержимий голами. Такі гравці, як Роббі Фаулер, Серхіо Агуеро або Гаррі Кейн – гравці із такою якістю. Не думаю, що Решфорд одержимий голами.
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