Нападник Манчестер Юнайтед Маркус Решфорд не має інстинкту вбивці перед воротами суперника.

Про це розповів екс-нападник МЮ Майкл Оуен.

"Не думаю, що він лягає спати зі спрагою до голів. Решфорд більш різносторонній гравець, ніж я. У нього відмінне перше торкання, всебічна розвиненість, чого у мене ніколи не було.

Однак у нього немає того інстинкту вбивці, який був у мене. Я був просто одержимий голами. Такі гравці, як Роббі Фаулер, Серхіо Агуеро або Гаррі Кейн – гравці із такою якістю. Не думаю, що Решфорд одержимий голами.