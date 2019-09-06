Джерело - football24.ua.
Захисник Манчестер Юнайтед Маркос Рохо може покинути клуб у зимове трансферне вікно.
Про це розповів сам аргентинський футболіст.
"Складно піти, коли ти перебуваєш у такому великому клубі.
У мене була можливість перейти в Евертон, але через рішення клубу або тренера це виявилося неможливим. Зараз мені доведеться боротися за своє місце до грудня, і якщо у мене не вийде пробитися до складу, я постараюся піти", – відзначив Рохо.
Раніше повідомлялося, що Рохо може перебратися в турецький чемпіонат.
Нагадаємо, Погба не збирається продовжувати контракт з МЮ.