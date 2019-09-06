Збірна України сконцентрована на наступному матчі із Литвою у відборі на Євро-2020.

Про це розповів голкіпер національної збірної Андрій Пятов.

"Ми до всіх однаково готуємося, налаштовуємося. Ніхто в збірній не розслаблений, а аутсайдерів тут немає, і Люксембург це довів.

У відборі до Євро-2008 Україна поступилася Литві 0:2. Звичайно, я пам'ятаю цей матч. Не дуже приємний матч. Програли, і я пам'ятаю, що вийшов замість Саші Шовковського, який отримав травму. Не сильно вдало. Будемо виправлятися", - відзначив Пятов.