Інтер влітку має намір розлучитися з півзахисником Раджею Наінголланом і форвардом Мауро Ікарді.

Про це повідомив директор клубу Беппе Маротта в коментарі Sky Sport Italia.

"Обидва гравця знають ситуацію, але це не означає, що їх здатності беруться під сумнів. Вони відмінні гравці, талановиті. Але таланти виграють матчі, а в чемпіонаті перемагає команда. Отже, Мауро Ікарді і Наінгголан не є частиною нашого проекту. Я говорю це конкретно і при всій повазі до них", - сказав Маротта.