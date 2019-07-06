Сьогодні, у київському Гідропарку відбудуться ігри 4-го туру Вищої ліги з пляжного футболу, але відбудуться вони без команд Євроформат і Київміськбуд.
Про це повідомляє beachsoccer.kiev.ua.
Таким чином, сьогодні відбудуться дві зустрічі. Дві команди не зможуть взяти участь через відсутність викликаних гравців у збірну України.
17:00. Альтернатива - Артур Мьюзік
18:00. Гріффін - ВІТ
Нагадаємо, дебютант УПЛ програв команді другої ліги.
Раніше, Київське Динамо у контрольному матчі поступилося Поліссю із Житомира.
Джерело - beachsoccer.