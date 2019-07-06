Ігри відбудуться сьогодні

Сьогодні, у київському Гідропарку відбудуться ігри 4-го туру Вищої ліги з пляжного футболу, але відбудуться вони без команд Євроформат і Київміськбуд.

Про це повідомляє beachsoccer.kiev.ua.

Таким чином, сьогодні відбудуться дві зустрічі. Дві команди не зможуть взяти участь через відсутність викликаних гравців у збірну України.

17:00. Альтернатива - Артур Мьюзік

18:00. Гріффін - ВІТ

Нагадаємо, дебютант УПЛ програв команді другої ліги.

Раніше, Київське Динамо у контрольному матчі поступилося Поліссю із Житомира.

Джерело - beachsoccer.