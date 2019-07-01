Михалик: Волинь запропонувала мені контракт

Українець повертається у рідне місто

35-річний Тарас Михалик, який залишив московський клуб Локомотив у неділю, отримав пропозицію від Волині.

Про це він повідомив сайту sport24.ru.

"Поки остаточного рішення (про продовження кар'єри) не прийняв. Зараз вже п'ятий день тренуюся в Луцьку з місцевою командою. Це моє рідне місто, їхати нікуди вже не хочу. Клуб запропонував мені однорічний контракт. Тому зараз тренуюся, а трохи пізніше приймемо спільно остаточне рішення. Команда ставить завдання повернення в Прем'єр-лігу", - сказав Михалик.

Нагадаємо, Михалик тренується з Волинню. Раніше він виграв Кубок Росії.

Джерело - sport24.ru.