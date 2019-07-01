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Михалик: Волинь запропонувала мені контракт

Сьогодні 11:23 700 0
Українець повертається у рідне місто
Михалик: Волинь запропонувала мені контракт
35-річний Тарас Михалик, який залишив московський клуб Локомотив у неділю, отримав пропозицію від Волині.
 
Про це він повідомив сайту sport24.ru.
 
"Поки остаточного рішення (про продовження кар'єри) не прийняв. Зараз вже п'ятий день тренуюся в Луцьку з місцевою командою. Це моє рідне місто, їхати нікуди вже не хочу. Клуб запропонував мені однорічний контракт. Тому зараз тренуюся, а трохи пізніше приймемо спільно остаточне рішення. Команда ставить завдання повернення в Прем'єр-лігу", - сказав Михалик.

Нагадаємо, Михалик тренується з Волинню.

Раніше він виграв Кубок Росії.

Джерело - sport24.ru.

#Михалик, #Волинь
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