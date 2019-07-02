Лемпард погодив контракт з Челсі

Френк повертається до Лондону

Лондонський Челсі практично завершив переговори про призначення Френка Лемпарда на посаду наставника.

41-річний фахівець погодив особистий контракт на три роки, згідно з яким буде заробляти чотири мільйони фунтів за сезон і бонуси. За свого наставника Дербі Каунті отримає чотири мільйони фунтів.

Френк на посаді головного тренера Дербі провів лише 1 сезон. З Дербі він вийшов у фінал плей-офф Чемпіоншипа, однак поступився за право вийти в АПЛ Астон Віллі. Лемпард під час кар'єри гравця провів за Челсі 648 матчів.

Джерело - sport.ua.