Лемпард погодив контракт з Челсі

Лондонський Челсі практично завершив переговори про призначення Френка Лемпарда на посаду наставника.
41-річний фахівець погодив особистий контракт на три роки, згідно з яким буде заробляти чотири мільйони фунтів за сезон і бонуси. За свого наставника Дербі Каунті отримає чотири мільйони фунтів.
Френк на посаді головного тренера Дербі провів лише 1 сезон. З Дербі він вийшов у фінал плей-офф Чемпіоншипа, однак поступився за право вийти в АПЛ Астон Віллі. Лемпард під час кар'єри гравця провів за Челсі 648 матчів.
Раніше повідомляли, головний тренер Дербі Каунті Френк Лемпард близький до призначення у лондонський Челсі. У його штаб може увійти екс-партнер по лондонському клубу Міхаель Баллак.
Джерело - sport.ua.