Ковачич підписав повноцінний контракт з Челсі

Матео Ковачич підписав п'ятирічний контракт з Челсі.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

У минулому сезоні хорватський півзахисник виступав за "пенсіонерів" на правах оренди і разом з командою виграв Лігу Європи.

Актуально: Челсі залишили п'ять футболістів

Матео Ковачич відразу ж дав коментар щодо свого трансферу.

"Мені дуже сподобався сезон з Челсі, відчуваю себе комфортно в клубі і дуже люблю Лондон і АПЛ. Радий, що можу приєднатися до команди на постійній основі. У нас був успішний рік, перемога в Лізі Європи, і я сподіваюся, що зможу внести великий внесок в майбутні сезони ",- сказав Ковачич.