Ковачич підписав повноцінний контракт з Челсі

Матео Ковачич підписав п'ятирічний контракт з Челсі.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
У минулому сезоні хорватський півзахисник виступав за "пенсіонерів" на правах оренди і разом з командою виграв Лігу Європи.
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Матео Ковачич відразу ж дав коментар щодо свого трансферу.
"Мені дуже сподобався сезон з Челсі, відчуваю себе комфортно в клубі і дуже люблю Лондон і АПЛ. Радий, що можу приєднатися до команди на постійній основі. У нас був успішний рік, перемога в Лізі Європи, і я сподіваюся, що зможу внести великий внесок в майбутні сезони ",- сказав Ковачич.
Раніше повідомлялося, Мадридський Атлетіко має намір зберегти орендованого в Челсі нападника Альваро Морату.
Джерело - Чемпіон.