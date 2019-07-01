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Челсі залишили п'ять футболістів

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Кадрові зміни у Челсі
Челсі залишили п'ять футболістів

Лондонський Челсі залишили 5 гравців клубу: воротарі Роберт Грін і Едуарду, захисник Гарі Кехілл, півзахисник Кайл Скотт та нападник Гонсало Ігуаїн.

Про це повідомляє офіційний сайт Челсі.

У Гріна, Кехілла, Скотта та Едуарду закінчилися контракти із аристократами. Португальський голкіпер у сезоні 2018/19 виступав на правах оренди за Вітесс. Також відомо, що Роберт завершив кар'єру, а Ігуаїн повернувся у туринський Ювентус.

Нагадаємо, Ювентус може обміняти Ігуаїна на захисника Роми.

Раніше повідомлялося, Мадридський Атлетіко має намір зберегти орендованого в Челсі нападника Альваро Морату.

Джерело - ua-football.com.

#Челсі, #Ігуаїн
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