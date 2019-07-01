Ювентус підписав скандального півзахисника ПСЖ

Деталі контракту не повідомляються.

Ювентус повідомив про підписання Адріена Рабйо. Деталі контракту не повідомляються.

Про це йдеться на офіційному сайті клубу.

Французький півзахисник не грав у другій частині сезону 2018/19, оскільки був відсторонений керівництвом ПСЖ від першої команди через небажання продовжити угоду.

Раніше гравцем активно цікавилась Барселона, але не змогла домовитись із матір'ю гравця щодо контракту, а також мала конфлікт із паризьким клубом.

Нагадаємо, Ювентус може обміняти Ігуаїна на захисника Роми.

Джерело - Чемпіон.