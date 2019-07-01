Ювентус підписав скандального півзахисника ПСЖ

Ювентус повідомив про підписання Адріена Рабйо. Деталі контракту не повідомляються.
Про це йдеться на офіційному сайті клубу.
Французький півзахисник не грав у другій частині сезону 2018/19, оскільки був відсторонений керівництвом ПСЖ від першої команди через небажання продовжити угоду.
À bientôt, @Adriien_Rabiiot !https://t.co/bI7QXrM5QN#LiveAhead pic.twitter.com/a04RFGDpxX— JuventusFC (@juventusfc) 1 July 2019
Раніше гравцем активно цікавилась Барселона, але не змогла домовитись із матір'ю гравця щодо контракту, а також мала конфлікт із паризьким клубом.
Нагадаємо, Ювентус може обміняти Ігуаїна на захисника Роми.
Джерело - Чемпіон.